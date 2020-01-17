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Коломойский назвал причину исчезновения "Днепра"

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Игорь Коломойский / Фото из открытых источников

Олигарх и бывший владелец "Днепра" Игорь Коломойский кратко описал ситуацию вокруг своего футбольного клуба.

Слова бизнесмена передает Tribuna.com.

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Почему умер клуб? Там были причины. От внутренней болезни. Поддерживаю ли я финансово СК "Днепр-1"? Нет. Не имею права, только морально,
– сказал Коломойский.

Что случилось с ФК "Днепр"?Как известно, "Днепр" был основан в 1918 году. В советское время клуб дважды становился чемпионом страны (1983, 1988), а также завоевал Кубок и Суперкубок СССР в 1989 году. Также днепряне становились вице-чемпионами Украины в сезонах 1992/93 и 2013/14. Последний весомый успех команды связан с Лигой Европы: в сезоне 2014/15 "Днепр" играл в финале турнира, где уступил испанской "Севилье" (2:3).

После этого в "Днепре" начались проблемы. Сначала с днепрян несколько раз снимали очки из-за долгов перед экс-тренером Хуанде Рамосом и его тренерским штабом.

По итогам сезона 2016/17 клуб занял 11 место в УПЛ и вылетел в Первую лигу, но по решению ФИФА клуб понизили до Второй лиги. С сезона 2018/19 клуб лишили профессионального статуса, и спортсмены начали играть в любительском чемпионате. Однако летом 2019 года выяснилось, что "Днепр" не заявлен на новый сезон чемпионата Украины среди любительских коллективов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Игорь Коломойский
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