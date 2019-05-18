Коломойский прибыл в Украину, потому что его сын подписывает контракт с баскетбольной командой

Олигарх Игорь Коломойский впервые за два года прибыл в Украину. По его словам – по семейным делам

"Я приехал в Украину и собираюсь здесь быть в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын собирается подписать контракт с баскетбольным клубом из Украины, – заявил Игорь Коломойский в комментарии "Радио Свобода".

При этом он решил не уточнять с каким именно клубом планирует подписать контракт его сын.

Известно лишь то, что сын Игоря Коломойского Грегори (Григорий) выступает в США за студенческую команду "Кливленд Стейт Викинг". Он учится в этом университете на специальности "Спортивный менеджмент". При этом у него есть швейцарский паспорт.

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