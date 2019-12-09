Коломойский угрожал судье матча, в котором играл его сын: клуб оштрафовали из-за олигарха

На баскетбольный клуб "Днепр" наложен штраф. Причиной стали угрозы, которые звучали в сторону арбитра матча против "Киев-Баскет" от президента клуба Валерия Кондратьева и олигарха Игоря Коломойского. За "Днепр" выступает его сын Грегори.

Матч состоялся еще 1 декабря. "Киев-Баскет" тогда вырвал победу в матче, забросив трехочковый с финальной сиреной.

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После игры стало известно, что один из арбитров матча получал угрозы во время матча. Президент клуба Валерий Кондратьев обратился с угрозами к нему, когда тот отправлялся в судейскую. Также угрозы звучали из уст зрителя Игоря Коломойского, а в техническом коридоре от зрителя Валерия Гуляева. Это указал в своем отчете старший судья матча, говорится в сообщении Федерации баскетбола Украины.

Зато в клубе заявили, что никаких угроз не было. Ведь Департамент организации и проведения соревнований ФБУ не предоставил соответствующих доказательств этого. При этом в письме клуба в адрес Федерации просится "не использовать в отношении зрителей Игоря Коломойского и Валерия Гуляева термин "болельщики БК "Днепр", поскольку такой статус данных лиц ничем не подтвержден".

Однако на заседании Директората ФБУ, которое произошло еще 3 декабря были рассмотрены материалы инцидента. На основе их Директорат принял решение дисквалифицировать (запрет присутствовать) на двух официальных играх "Днепра" президента клуба Валерия Кондратьева и обязать клуб оплатить штрафные санкции в общем размере 52 тысячи гривен. Из них 20 тысяч гривен именно из-за поведения Игоря Коломойского.

Стоит отметить, что Грегори Коломойский не сыграл в этом матче против "Киев-Баскет". Он за игрой наблюдал с трибун, неподалеку от своего отца. На фотографиях с матча Игорь Коломойский сидит в первом ряду, а слева от него через одного зрителя – Александр Налекрешвили, также известный как Александр Петровский или "Нарик". Это тесть президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Известен он стал после того, как привез в Днепр Кубок Лиги чемпионов, с которым фотографировался в церкви. Он был и в Стамбуле во время церемонии передачи Украине Томоса. А также в Днепре, когда Епифаний в присутствии президента Петра Порошенко и верующих отслужил свой первый молебен как глава Православной церкви Украины. И еще до этого в 2017 году Порошенко вручил Петровскому президентскую награду "Крест Ивана Мазепы". И тогда же в 2017 году министр обороны Полторак вручил ему наградное оружие. Больше об Александре Петровском читайте по ссылке.



Грегори Коломойский (в левом верхнем углу) во время матча против "Киев-Баскет". Игорь Коломойский в первом ряду по центру. Через одного зрителя – Александр Петровский. Фото: БК "Днепр"

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Стоит отметить, что 20-летний Грегори Коломойский (на сайте команды он подписан как Григорий Коломойский, а на сайте ФБУ – как Израиль Коломойский) в этом сезоне присоединился к "Днепру". До этого он выступал в США за университетскую команду "Кливленд Стейт Викинг". Он учился в этом университете на специальности "Спортивный менеджмент". Он имеет гражданство Швейцарии и Израиля. Сам Грегори родился в Женеве.