"Колос" одолел "Александрию" и прервал ужасную безвыигрышную серию: видео
27 июня "Колос" сыграл с "Александрией" в матче 28 тура УПЛ. Ковалевцы одержали тяжелую победу.
Колос – Александрия 2:1
Голы: Лысенко, 20, 29 – Ковалец, 48
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- Соперники подошли к очной встрече с не самыми удачными сериями. "Александрия" проиграла три последних поединка чемпионата, а "Колос" и того больше – 7.
Хозяева поля открыли счет на 20-й минуте. Контратака "Колоса" завершилась пасом Морозко на ход Лысенко. Тот ворвался в штрафную и пробил под дальнюю штангу.
Видео первого гола Лысенко
Еще через 9 минут тот же Лысенко отметился дублем в матче. Смирный справа ворвался в штрафную, обыграв нескольких соперников, и прострелил в центр. Лысенко пробил в касание, и мяч после небольшого рикошета закатился в ворота мимо вратаря – 2:0.
Видео второго гола Лысенко
Отыграть один мяч александрийцы смогли лишь во втором тайме. Ковалец смело пошел в штрафную, накрутил пол-команды соперников и пробил под дальнюю штангу.
Видео гола Ковальца
Также на 68-й минуте пустые ворота были перед Ситалом при простреле с левого фланга от Ковальца, но форвард не замкнул в подкате.
- Таким образом, "Колос" прервал ужасную 7-матчевую серию без выигрышей, одержав победу впервые с марта (29 очков и 6 место в УПЛ). "Александрия" же проиграла 4 матч подряд и почти потеряла шансы в борьбе за второе место УПЛ (43 балла).