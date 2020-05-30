"Десна" сломила "Колос" и поднялась на третье место в УПЛ: видео
30 мая "Колос" принимал "Десну" в первом матче после восстановления УПЛ. Матч завершился уверенной победой гостей.
Колос – Десна 0:2
Гол: Фаворов, 64, Картушов, 84
Нереализованный пенальти: Гавриш, 68 (Колос)
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Украинская Премьер-лига выходит из карантина. Честь восстановить прерванное первенство выпала представителям верхней шестерки – "Колосу" и "Десне". Этот матч стал лишь седьмым очным для этих клубов.
В первом тайме активнее были хозяева поля, создав несколько острых моментов у ворот гостей из Чернигова. На 36 минуте после паса Лысенко Смирный с хорошей позиции пробил, но мяч попал в руки Пасту.
После перерыва "Десна" переломила ход встречи и открыла счет в матче – Тотовицкий точно навесил с левого фланга, а Денис Фаворов пробил головой с линии вратарского – 0:1.
Через две минуты ковалевцы могли установить паритет в матче, когда Вильхамссон упал в чужой штрафной от автора гола Фаворова и арбитр указал на одиннадцатиметровый удар. Гавриш с "точки" пробил чуть правее центра, и Паст в падении отбил мяч.
На 84-й минуте черниговцы сняли вопрос о победителе матча: после скидки головой от Филиппова Егор Картушов вышел один на один с голкипером и реализовал свой момент.
Колос – Десна видеообзор матча
Таким образом, "Десна" временно поднялась на третье место в УПЛ, обходя по дополнительным показателям "Динамо", которое 31 мая сыграет с "Шахтером". "Колос" замыкает верхнюю шестерку (26 очков).