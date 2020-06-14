14 сентября "Колос" в 26 туре чемпионата Украины сыграл с "Шахтером" на НСК "Олимпийский". "Горняки" одержали минимальную победу в матче.

Колос – Шахтер 0:1

Гол: Мораес, 48

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Предыдущая дуэль дебютанта Премьер-лиги и чемпиона была наполнена драматургией. Коваливцы оказывали ожесточенное сопротивление своим более титулованным соперникам: "Шахтер" одержал победу со счетом 4:3. К очередному противостоянию команд расстановка сил в турнирной таблице не изменилась. Команда Луиша Каштру уверенно идет к чемпионству, а "Колос" замыкает первый секстет украинского чемпионата.

В прошлом туре "горняки" в Киеве обыграли "Десну" со счетом 3:2, а "колоски" с минимальным счетом проиграли "Заре". Серия поражений команды Руслана Костишина уже достигла пяти матчей.

"Горняки" со старта матча пошли вперед. На 3-й минуте Алан Патрик пробил с полукруга штрафной, и Волынец в падении отбил мяч.

Впоследствии ответили уже номинальные хозяева поля на НСК "Олимпийский". Богданов навесил со штрафного с правого фланга, и Лысенко головой нанес удар – Трубин в падении перевел мяч на угловой. Невероятный сейв от вратаря доннечан.

Отдельно стоит отметить момент в конце первого тайма, когда Тайсон сделал упрек в правый угол штрафной на ход Додо, а тот в касание скинул мяч в центр, и Мораес пробил выше ворот.

После перерыва "Шахтер" все же вышел вперед. Сначала после навеса с углового Матвиенко сбросил мяч и Степаненко из-за пределов вратарской пробил в перекладину. А потом Марлос разрезной передачей вывел один на один с голкипером Мораеса, который технично подсек мяч в ворота – 0:1.

Видео гола Мораеса

В середине первого тайма сильный дождь в Киеве несколько скорректировал темп матча, но на табло счет так и не изменился.