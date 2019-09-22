"Колос" и "Александрия" сыграли в результативную ничью: видео

В воскресенье, 22 сентября, новичок чемпионата Украины "Колос" принимал бронзового призера "Александрию". Команды разошлись результативным миром.

Колос – Александрия 1:1

Голы : Костышин, 45 (пен.) – Баболго, 68

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"Колос" и "Александрия" не демонстрируют яркий футбол в новом сезоне. Однако команды набирают важные очки, что является самым важным. В первом тайме противостояния в Киеве зрителей ждала борьба, а не футбол. На двоих команды нанесли только 4 удара.

Один из выстрелов "Колоса" оказался результативным. На 44 минуте Лучкевич нарушил правила против Ореховского и рефери назначил пенальти. Гол в раздевалку забил Костышин.

После перерыва "Александрия" несколько увеличила темп и начала создавать опасные моменты. На 68 минуте гости выполняли угловой: Бабогло выпрыгнул выше всех и забил гол – 1:1.

"Александрия" и "Колос" стремились вырвать победу и имели для этого неплохие моменты. В конце матча Стецков остро пробил штрафной, но Волынец парировал удар. В ответ "колоски" провели контратаку. Кожушко убежал от защитников и целил под перекладину, но Юрий Панькив отбил удар на угловой. После углового Панькив совершил еще один сейв.

Следующий матч в чемпионате Украины подопечные Владимира Шарана сыграют против "Львова". "Колос" также сыграет со львовской командой. "Колоски" поедут в культурную столицу Украины на матч с "Карпатами".

Колос – Александрия видеообзор первого тайма