Колос – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

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Колос – Динамо: где смотреть онлайн матч 6 октября 2019 – чемпионат Украины
Колос – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины / facebook.com/fcdynamoua

В воскресенье, 6-го октября, "Колос" в рамках 10-го тура чемпионата Украины примет киевское "Динамо". Посмотреть поединок можно онлайн и по телевидению.

Матчи "Колоса" в чемпионате будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно первый и покажет матч "Колос" – "Динамо" в прямом эфире. Начало трансляции в 16:55, а сам матч начнется в 17:00.

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Смотреть онлайн "Колос" – "Динамо" можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также осмотров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Также игре будет предшествовать программа "Тур ONLINE", которая начнется в 16:25. В ней приглашенные гости оценят шансы клубов одержать победу.

В предыдущем туре УПЛ "Колос" вырвал победу в матче с "Карпатами". "Динамо" же на классе одолело "Днепр-1".

Результат матча "Колос" – "Динамо" читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо ФК Колос
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