"Динамо" со скандалом разгромило "Колос" в матче с двумя удалениями и тремя пенальти: видео

"Динамо" сумело выиграть четвертый подряд матч на внутренней арене. "Бело-синие" в рамках 10-го тура чемпионата Украины победили новичка лиги "Колос" из Ковалевки.

Колос – Динамо 0:4

Голы: Цыганков, 56 (пен.), Беседин, 66, 81, Вербич, 90+5

Удаление: Максименко, 54 – Шепелев, 49

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На неделе "Динамо" провело неудачный матч в Лиге Европы против "Лугано". Поединок завершился неожиданной ничьей, а затем в чемпионате "бело-синие" стремились реабилитироваться. Поэтому тренер гостей Алексей Михайличенко прибегнул к ротации, выпустив с первых минут Де Пену, Караваева, Гармаша и Беседина.

Высокий темп

Это дало свои плоды. На старте матча "Динамо" предложило "Колосу, который целую неделю готовился к игре, высокий темп. "Колоски" заметно нервничали на стартовых минутах и ошибались. И многочисленные попытки гостей открыть счет в игре не увенчались успехом. Острую возможность на 23 минуте имели "земледельцы". Миколенко крайне грубо ошибся в собственной штрафной, не выбив мяч. Виталия обокрали и футболист "Колоса" прострелил вдоль линии вратарской. Киевлянам повезло, что никто не замкнул передачу.

"Динамо" сразу ответило ударом Шепелева. Владимир пытался исполнить удар на технику из пределов штрафной, но удар оказался слишком слабым. Под занавес первого тайма команда Михайличенко имел еще один шанс открыть счет. Сидорчук головой замыкал навес со штрафного, но Волынец совершил прекрасный сейв.

Скандальная победа "Динамо"

Сразу после перерыва "Динамо" усложнило себе жизнь. Шепелев, имея в пассиве желтую карточку, пошел в подкат прямой ногой. Арбитр продемонстрировал Владимиру второй горчичник и удалил футболиста. На 54 минуте арбитр игры Андрей Коваленко грубо ошибся. После прострела с фланга Де Пена пытался переправить мяч в сетку "Колоса" и попал мячом в лицо Максименку. Арбитр усмотрел игру рукой и назначил пенальти и удалил футболиста. Цыганков пенальти реализовал, выведя "Динамо" вперед. По данным сайта УПЛ, это был 1800 гол киевлян в чемпионате Украины.

На 59 минуте Беседин потери шанс увеличить преимущество. Артем избежал офсайда и получил скрытую передачу от Цыганкова. Нападающий сумел обвести голкипера, но не попал в ворота. "Бело-синие" заметно нагнетали и увеличили преимущество на 66 минуте. Кадар выполнил дальнюю передачу на Артема, который убежал от защитников и прошил Волынца – 2:0.

"Земледельцы" решили не складывать оружие и попытались отыграться. В частности, на 69 минуте Волков из-под защитника пробил в правый от Бущана угол. Георгий успел сложиться и парировал выстрел. Через несколько минут уже гости были близки, чтобы сделать счет разгромным. Шабанов опасно замкнул навес Цыганкова после штрафной, но мяч пролетел у стойки ворот.

На 74 минуте Коваленко назначил еще один пенальти в ворота "Колоса", но на этот раз очевиден. Черноморец сбил Цыганкова. Виктор хотел оформить дубль, но Волынец парировал удар. Первым на добивании был Гармаш, но с нескольких метров чудом промахнулся. На 78 минуте Гармаш хотел исправиться: Денис обыграл защитники "Колоса" и мощно выстрелил в дальний угол. Волынец вытянулся струной и спас команду от третьего пропущенного гола.

На 80 минуте свою пушку уже разрядил Цыганкова, но дальнему удару Виктора не хватило нескольких сантиметров, чтобы попасть в цель. На 81 минуте Беседин получил классную передачу от Цыганкова в штрафной, оттеснил защитника и пробил мимо голкипера – 3:0. "Колос" посыпался! На 86 минуте неприличным счет едва не сделал Цитаишвили. Свежий футболист "Динамо" попал в штангу.

В компенсированное время "Колос" мог забить гол престижа, но Бущан выручил партнеров. Зато жирную точку поставили гости. Коваленко назначил третий пенальти в матче за фол на Беседине. Пенальти реализовал Вербич – 4:0.

Колос – Динамо видеообзор матча

После этого поединка "Динамо" набрало 20 очков и делит вторую строчку с "Десной". Отставание от "Шахтера" 10 очков. "Колос" с 14 баллами-шестой.