Колос – Динамо: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Новичок чемпионата Украины "Колос" 6-го октября примет вице-чемпиона "Динамо". Букмекеры оценили шансы "колосков" в противостоянии с грандом украинского футбола.

Колос – Динамо: прогноз

"Колос", который проводит первый сезон в FAVBET Лиге, стал настоящим открытием. За 9 матчей "колоски" сумели набрать 14 очков и находятся в верхней шестерке. Самое важное, что команда из Коваливки демонстрирует симпатичную игру. Поединок с "Динамо" станет первым настоящим испытанием для "земледельцев".

"Динамо" вряд ли находится в хорошем настроении. В четверг, 3 октября, "бело-синие" не смогли переиграть швейцарский "Лугано" в рамках Лиги Европы. Возиожно, что столичная команда разъярена и попытается разгромить "Колос" в чемпионате Украины.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Динамо" в чемпионате Украины уже выиграло три матча подряд. Специалисты оценивают победу "бело-синих" в поединке против "Колоса" коэффициентом 1,27. Коэффициент 3,70 на то, что гости победят с разницей в один гол.

Победу "Колоса" эксперты "Фаворит Спорт" оценивают коэффициентом 11,75. На ничью в матче специалисты предлагают коэффициент 5,75. Коэффициент на то, что "колоски" одержат победу с разницей в один гол – 10.

Прогноз Pari Match

В последних трех матчах "динамовцы" не забивали больше, чем два гола за игру. Эксперты Pari Match предлагают коэффициент 1,91 на то, что "Динамо" победит и ТБ 2.5. Если же подопечные Алексея Михайличенко выигрывают и ТМ 2.5 – 3,20.

Специалисты предлагают коэффициент 12,5 на то, что "Колос" не проигрывает киевлянам и ТБ 2.5. Если же футболисты из "Коваливки" не проигрывают и ТМ 2.5 – коэффициент – 5,10.

Прогноз 1xbet

"Колос" и "Динамо" никогда не встречались в официальных поединках. Дважды команды проводили товарищеские матчи и обменялись победами. "Динамо" в 2018 году победило "земледельцев" со счетом 2:1. Коэффициент, что "Динамо" снова выигрывает с таким счетом – 8,5.

В июле 2019 года "Колос" сумел победить "Динамо" в товарищеском матче со счетом 3:1. Специалисты 1xbet оценили победу "колосков" с таким счетом коэффициентом 100.

Матч 10-го тура чемпионата Украины "Колос" – "Динамо" состоится в воскресенье, 6-го октября. Начало игры в 17:00.