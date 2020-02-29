"Карпаты" проиграли "Колосу" и продлили серию без побед до 13 матчей: видео
Львовские "Карпаты" не смогли одержать победу 13-й подряд матч в чемпионате Украины. 29-го февраля в рамках 20 тура УПЛ "львы" проиграли "Колосу".
Колос – Карпаты 2:1
Голы: Ильин, 11, Петров, 42 – Козак, 78
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"Колос" и "Карпаты" закрывали субботнюю программу 20-го тура чемпионата Украины. Обе команды преследуют разные цели. Если "Колос" ведет борьбу за попадание в топ-6, то "Карпаты" отчаянно пытаются сохранить прописку в элитном дивизионе.
Уже на 11-й минуте игры "колоски" открыли счет. Емец выполнил великолепный навес в штрафную, где его замкнул Ильин. Полузащитник сыграл на опережение и вогнал мяч в сетку ударом головой.
"Карпаты" ответили через 5 минут. Гости подали штрафной, после которого мяч оказался на левом фланге. После навеса в штрафную "Колоса", Халл головой пробил и мяч пролетел в сантиметрах от стойки.
На 40 минуте Назарина грубо нарушил правила на границе штрафной. Кудрик парировал мощный удар Богданова. Первым на добивании был Петров и переправил мяч в сетку – 2:0.
Колос – Карпаты видеообзор первого тайма
На 55 минуте уже вратарю "Колоса" пришлось спасать партнеров. Евгений совершил замечательный сейв после удара Пасича.
На 69 минуте Ориховский пробил в штангу со штрафного. Первыми на мяче были два игрока "Колоса", но не сумели третий раз занести мяч в сетку.
После момента у собственных ворот, "Карпаты" начали создавать угрозу у владений Волынца. Егор Назарина за две минут дважды серьезно побеспокоил Волынца, который достойно вышел после сложных ударов Егора.
На 79-й минуте "львы" таки отыгрались. Козак сыграл на опережение и головой переправил мяч в ворота. "Карпаты" стремились развить успех и имели шанс вырвать ничью на последней минуте игры.
Львовяне заработали опасный штрафной. После удара Козака мяч попал в руку Смирного, однако арбитр не усмотрел пенальти. Таким образом, "Колос" отстоял победу.
Благодаря победе "колоски" закрепились в топ-6. Зато "Карпаты" продолжают находиться на последней строчке турнирной таблицы.