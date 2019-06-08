"Колос Ковалевка" и "Черноморец" сыграют в рамках лей-офф за выход в украинскую Премьер-лигу.

Второй стыковой матч между командами состоится в субботу, 8 июня в селе Ковалевка на стадионе "Колос". Начало игры, в 17:00.

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Прямую трансляцию поединка будет осуществлять Кремень ТВ. Также матч можно будет найти на YouTube-канале "Колоса".

Колос Ковалевка – Черноморец – онлайн-трансляция матча

Кроме того, поединок "Колос Ковалевка" - "Черноморец" можно посмотреть в прямом эфире на украинском телеканале "Спорт 1".

Первый поединок между командами в Одессе завершился ничьей 0:0. Поэтому, именно в этом матче будет определено, кто будет играть в УПЛ в новом сезоне.