Колос – Шахтер: прогноз букмекеров на матч УПЛ

В воскресенье, 8 марта, "Колос" на домашнем поле сыграет с донецким "Шахтером" в рамках 22-го тура УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд одержать победу.

Колос – Шахтер: прогноз

В матче этих двух команд явным фаворитом встречи считается именно донецкая команда, которая уверенно лидирует в УПЛ. Команда Луиша Каштру лишь трижды потеряла очки. Такие показатели позволяют "горнякам" уверенно чувствовать себя на вершине турнирной таблицы за 11 туров до завершения чемпионата, "Заря", которая занимает вторую строчку таблицы, отстает от "Шахтера" на 13 очков.

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Колос замыкает верхнюю шестерку, но футболистам из Ковалевки нужна только победа в этом матче, в спину команде Руслана Костышина уже дышит "Мариуполь", который отстает лишь на один пункт. В матче первого круга донецкий "Шахтер" разгромно победил "Колос" – 6:0.

В матче прошлого тура, донецкий "Шахтер" разгромил "Днепр-1" – 4:1. Зато "Колос" на выезде уступил киевскому "Динамо" – 2:0. Не поможет в матче "Колосу" Задоя, который был удален в игре с киевской командой еще в конце первого тайма.

Колос – Шахтер: что прогнозируют букмекеры

В букмекерской конторе Parimatch на победу хозяев матча специалисты дают коэффициент 9,70, на ничью – 6,00, а на победу "Шахтера" – 1,28.

В поединке букмекеры прогнозируют 2-3 гола. На "Тотал матча 2-3 гола" букмекеры дают коэффициент – 2,17. На ставку, что счет матча будет на стороне "Шахтера" – 0:2, можно поставить с коэффициентом – 7,00.

Также можно поставить на то, что "Колос" станет автором первого гола в поединке – 3,80. То, что "горняки" забьют первыми – 1,25.