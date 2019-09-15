"Колос" на последних минутах матча вырвал победу у "Львова": видео

Новичок чемпионата Украины "Колос" в воскресенье, 15-го сентября, принимал "Львов". Матч завершился минимально победой хозяев.

Колос – Львов 1:0

Гол: Костишин, 87

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В первом тайме более активными оказались гости встречи и создали несколько опасных моментов у ворот Волынца.

Наиболее опасный момент случился на 22-й минуте, когда грубая ошибка Максименко на фланге обороны подарила мяч для Алваро. Нападающий прострелил в центр штрафной, где Пернамбуко так и не сумел попасть по мячу ударом в одно касание.

Во второй половине игры игровой инициативой владел "Колос", но реализовать его хозяева поля смогли лишь в конце матча.

На 87-й минуте игроки "Колоса" добились своего, и Костышин вырвал победу для своей команды. Со второй попытки он таки пробил Бандуру ударом головой с близкой дистанции.

В итоге, домашняя победа помогла "Колосу" подняться на 5 место в турнирной таблице УПЛ. ФК "Львов" остался на 11 позиции (6 очков).

Видеообзор матча Колос – Львов