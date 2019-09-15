"Колос" на последних минутах матча вырвал победу у "Львова": видео

32 Читати новину українською
Колос – Львов: обзор видео голов и счет матча 15.09.2019 – УПЛ
Колос – Львов: результат матча и видео голов / facebook.com/fckoloskovalivka

Новичок чемпионата Украины "Колос" в воскресенье, 15-го сентября, принимал "Львов". Матч завершился минимально победой хозяев.

Колос – Львов 1:0
Гол: Костишин, 87

Читайте также: "Динамо" впервые проиграло "Десне" и продлило безвыигрышную серию до шести матчей: видео

В первом тайме более активными оказались гости встречи и создали несколько опасных моментов у ворот Волынца.

Наиболее опасный момент случился на 22-й минуте, когда грубая ошибка Максименко на фланге обороны подарила мяч для Алваро. Нападающий прострелил в центр штрафной, где Пернамбуко так и не сумел попасть по мячу ударом в одно касание.

Во второй половине игры игровой инициативой владел "Колос", но реализовать его хозяева поля смогли лишь в конце матча.

На 87-й минуте игроки "Колоса" добились своего, и Костышин вырвал победу для своей команды. Со второй попытки он таки пробил Бандуру ударом головой с близкой дистанции.

В итоге, домашняя победа помогла "Колосу" подняться на 5 место в турнирной таблице УПЛ. ФК "Львов" остался на 11 позиции (6 очков).

Видеообзор матча Колос – Львов

blog_ava
Принцу Гарри – 35: интересные факты о жизни королевского отпрыска
сегодня
1657
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ ФК Львов ФК Колос
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Роман Яремчук снова забил за "Гент": видео
сегодня 21:49 Роман Яремчук снова забил за "Гент": видео
8
Висенте Гомес дебютировал во главе "Олимпика" яркой ничьей с "Мариуполем": видео
сегодня 15:57 Висенте Гомес дебютировал во главе "Олимпика" яркой ничьей с "Мариуполем": видео
46
О полезном питании: фильмы, которые стоят просмотра
14 сентября 23:05 О полезном питании: фильмы, которые стоят просмотра
142
"Карпаты" одержали волевую победу над "Ворсклой" в дебютном матче Санжара: видео
14 сентября 19:31 "Карпаты" одержали волевую победу над "Ворсклой" в дебютном матче Санжара: видео
85
Премьер-министр Украины Гончарук предложил инвесторам из Катара купить украинские клубы
14 сентября 15:18 Премьер-министр Украины Гончарук предложил инвесторам из Катара купить украинские клубы
478
Новости
Больше новостей
Залиште відгук