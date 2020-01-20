"Колос" одержал разгромную победу в первом матче года
"Колос" провел свой первый спарринг на первом турецком сборе в Сиде. Соперником ковалевцев был представитель высшей румынской лиги, клуб "Академика Клинчень" – 3: 0.
Колос – Академика 3:0
Голы: игрок на просмотре, 20, Кожушко, 58, Морозко, 73
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Особой борьбы в матче не получилось – украинцы владели заметным преимуществом, что и воплотилось в забитые голы – "Колос" отличился трижды, оставив свои ворота в неприкосновенности.
На днях главный тренер "Колоса" Руслан Костышин признался, что на просмотре в команде находятся два француза.
Зимой "Колос" уже усилился пятью новичками: защитниками Евгением Ефремовым и Кириллом Петровым, а также хавбеками Андреем Богдановым, Владиславом Соловейчиксом и Владиславом Емцем.
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