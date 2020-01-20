24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

"Колос" одержал разгромную победу в первом матче года

12 Читати новину українською
Колос – Академика результат / koloskovalivka.com

"Колос" провел свой первый спарринг на первом турецком сборе в Сиде. Соперником ковалевцев был представитель высшей румынской лиги, клуб "Академика Клинчень" – 3: 0.

Колос – Академика 3:0

Голы: игрок на просмотре, 20, Кожушко, 58, Морозко, 73

К слову: "Динамо" выиграло первый матч в году благодаря голам Русина и Миколенко – видео

Особой борьбы в матче не получилось – украинцы владели заметным преимуществом, что и воплотилось в забитые голы – "Колос" отличился трижды, оставив свои ворота в неприкосновенности.

На днях главный тренер "Колоса" Руслан Костышин признался, что на просмотре в команде находятся два француза.

Зимой "Колос" уже усилился пятью новичками: защитниками Евгением Ефремовым и Кириллом Петровым, а также хавбеками Андреем Богдановым, Владиславом Соловейчиксом и Владиславом Емцем.

Как правильно сварить гречку на воде и молоке: советы по приготовлению
сегодня
4281
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол ФК Колос
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 20:01 Вратарь МЮ попал в жуткое ДТП и разбил авто стоимостью 200 тисяч евро: фото
Юрій Семенюк 44
19 января 10:14 Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: медальный зачет
Юрій Семенюк 3369
сегодня 19:05 Триатлонистка Юлия Елистратова: эксклюзивное интервью об Олимпиаде-2020, Ironman, финансирование
Станіслав Безушко 25
19 января 08:36 Как МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя
Ігор Саджениця 15713
сегодня 15:37 Возвращение Флойда Мейвезера: кто будет следующим соперником – МакГрегор или Хабиб?
Андрій Тудовші 181
Новости
Больше новостей
Залиште відгук