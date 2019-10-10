"Колос" просит УАФ отменить красную карточку в матче с "Динамо": видео

Руководство "Колоса" не намерено оставить без внимания сомнительные решения арбитра в матче 10-го тура УПЛ.

"Колос" направил в УАФ официальное письмо, в котором просит отменить красную карточку защитнику Максиму Максименко, которую он получил в матче с "Динамо" (0:4).

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Также клуб из Ковалёвки просит дать оценку арбитру встречи Андрею Коваленко, который удалил Максименко и назначил пенальти, после того, как по версии "колосовцев", мяч попал в лицо игроку.



"Колос" отправил обращение в УАФ

На видеоповторе четко видно, что мяч попал в лицо защитнику "Колоса". Клуб настаивает на отмене красной карточки Максименко.