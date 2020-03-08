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Колос – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ

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"Колос" и "Шахтер" 8 марта встретятся в рамках 22 тура чемпионата Украины. Посмотреть матч можно онлайн и по телевидению.

Домашние матчи "Ворсклы" и "Шахтера" в чемпионате Украины показывают телеканалы "Футбол 1/2/3". В прямом эфире матч "Колос" – "Шахтер" покажет "Футбол 1". Начало трансляции в 16:55. Сам матч начнется в 17:00.

Смотреть онлайн матч "Колос" – "Шахтер" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

К теме Колос – Шахтер: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Месячная подписка на канале "Футбол 1/2/3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2/3" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 18:30 на канале выйдет программа "Тур online". Она будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии будут к матчу давать свои прогнозы, а после – разбирать сам матч.

Результат и видео матча "Колос" – "Шахтер" смотрите на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер ФК Колос
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