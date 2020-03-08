"Колос" забил "Шахтеру" три гола, но потерпел досадное поражение: видео

8 марта в Киеве состоялся последний матч 22 тура чемпионата Украины. "Колос" принимал лидера чемпионата – "Шахтера". Хозяева потерпели поражение несмотря на то, что забили действующему чемпиону Украины аж трижды.

Колос – Шахтер 3:4

Голы: Милько, 37, 76, Гавриш, 67 (пен) – Тайсон, 12 (пен), Мораес, 32, 81, Тете, 60

Удаление: Антонио, 90+6

Если "Шахтер" в последнем матче второго круга практически был лишен турнирной мотивации, то "Колосу" было крайне важно набирать очки.

"Колоски" ведут борьбу за попадание в топ-6 с "Мариуполем", который параллельно играл с "Днепром-1". К игре стартовая позиция команды из Ковалевки была лучшая, ведь подопечные Руслана Костышина опережали "Мариуполь" на одно очко.

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Жаркое начало матча

"Шахтер" лучше вошел в игру, в результате чего быстро открыл счет. На 5 минуте на прочность ворота "Колоса" испытал Коноплянка, который попал в штангу.

А через 6 минут ударом с пенальти счет в игре открыл Тайсон. Петров в собственной штрафной сбил Мораеса и арбитр указал на отметку. Тайсон хладнокровно реализовал удар с 11 метров.

К чести "Колоса" следует сказать, что команда не растерялась и провела несколько позиционных атак, хоть и без успеха. На 23 минуте Ориховский разрядил свою пушку, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах от дальнего угла.

Меньше, чем через 10 минут "Шахтер" закрепил преимущество. Коноплянка в своем стиле прошел по флангу, сместился и пробил. Волынец парировал удар, но Мораес был первым на добивании – 2:0.



Колос – Шахтер / Фото shakhtar.com

Через 6 минут "земледельцы" сократили отставание. Пятов грубо ошибся, неудачно выбив мяч на Милько. Игрок "Колоса" прошел в штрафную "горняков" и переиграл вратаря – 2:1.

К концу тайма "Колос" владел территориальным преимуществом, но не смог воплотить его в гол.

Результативная развязка

На 50 минуте хозяева заработали острый штрафной: Исмаили перед штрафной завалил Ильина. Ориховский взялся исполнять стандартное положение и пробил в створ ворот Пятова, но Андрей парировал удар.

"Колос" продолжал владеть инициативой, однако хозяевам не удавалось реализовать свои моменты. Зато не было проблем с реализацией у дончан.

На 60 минуте "горняки" развернули быструю атаку и Антонио вывел Тете один на один с Волынцом. Бразилец технично положил мяч в угол – 3:1.

Через 5 минут "колоски" получили прекрасный шанс отыграться. Кривцов в штрафной сбил Емца – пенальти. Удар с отметки уверенно исполнил Гаврши. Еще через 2 минуты хозяева могли сравнять счет.

Вильхельмссон с левого фланга ворвался в штрафную, обыграл защитников и пробил в левый нижний от Пятова угол. Голкипер "Шахтера" совершил блестящее спасение.

На 76 минуте счет стал ничейным – 3:3. Богданов удачно навесил со штрафного и заставил Пятова вступить в игру. Голкипер неудачно парировал удар и Милько ударом головой переправил мяч в ворота.

Голевая феерия на этом не закончилась. На 81 минуте "Шахтер" снова вышел вперед. "Горняки" провели отличную атаку по левому флангу. Исмаили не выключился из борьбы и прострелил на Мораеса, который переправил мяч в ворота.



Колос – Шахтер / Фото shakhtar.com

В компенсированное время Антонио получил удаление, но "Колос" этим уже не успел воспользоваться. 4:3 – результативная победа "Шахтера".

Несмотря на поражение "Колос" сохранил шестую строчку, которая позволит симпатичной команде Костышина повести борьбу за еврокубки весной. В параллельном матче "Мариуполь" проиграл "Днепру-1".

Колос – Шахтер видеообзор первого тайма

Турнирная таблица УПЛ