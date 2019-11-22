"Колос" усилился первым в своей истории иностранцем: им стал известный исландец

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Арни Вильхамссон / koloskovalivka.com

"Колос", который играет свой первый сезон в премьер-лиге Украины, усилился легионером Арни Вильхамссоном. Исландец перешел в клуб из села Ковалевка как свободный агент.

"Колос" на своем официальном сайте сообщил, что подписал контракт с исландским атакующим полузащитником.

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Соглашение рассчитано до конца следующего сезона. Также "колоски" сообщили, что это первый в истории клуба иностранный футболист.

За "земледельцев" Арни будет выступать под 77 номером.

Видео первого интервью Вильхамссона в "Колосе"

Вильхамссон уже играл в Украине

Для 25-летнего Вильхамссона украинский чемпионат не является чужим. Атакующий полузащитник провел полгода в одесском "Черноморце".

Исландец перешел к "морякам" в феврале 2019 года на правах аренды и покинул команду в начале лета.

За это время Арни успел сыграть 14 матчей за одесский клуб во всех турнирах. На счету Вильхамссона 7 голов. Новый сезон Арни начал в польском клубе "Термалика".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы ФК Колос
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