"Ворскла" разгромила "Колос" на выезде в матче УПЛ: видео

В матче между "Колосом" и "Ворсклой" в субботу, 24 августа, сильнее оказались гости встречи – 0:3.

Колос – Ворскла 0:3

Голы: Пердута, 4, 54, Коломоец, 73

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Уже на 4 минуте матча полтавчане смогли забить быстрый гол. Габелок прострелил с левого фланга, Задоя неудачно принял мяч, и Пердута протолкнул мяч мимо голкипера.

Первая часть игры, как и в целом весь матч, прошла под диктовку "Ворсклы". А уже во втором тайме "Ворскла" смогла довести счет на табло до разгромного.

Сначала после прострела Баенко с правого фланга в Коломойца удар с лету не вышел, но мяч полетел в направлении Пердуты, который с линии вратарской переправил круглый снаряд в противоход голкиперу – 0:2.

На 73-й минуте защитник "Колоса" успел заблокировать удар Артура с угла штрафной, но после рикошета мяч полетел на линию вратарской, где расторопнее всех оказался Коломоец. 0:3 и первый разгром "Колоса" в УПЛ.

Таким образом, "Ворскла" набрала 7 очков и совершила прыжок на 4 место в турнирной таблице УПЛ. "Колос" идет сразу за полтавчанами.

Видеообзор матча Колос – Ворскла