"Ворскла" победила "Колос" в Кубке Украины и прервала серию неудач: видео

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Колос – Ворскла: обзор, счет, видео голов матча 30.10.2019
Колос – Ворскла: результат матча и видео гола / koloskovalivka.com

Полтавская "Ворскла" смогла прервать семиматчевую серию без побед. В Кубке Украины подопечные Виталия Косовского одолели "Колос".

Колос – Ворскла 0:1

Гол: Козыренко, 68

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В первом тайме команды на двоих создали крайне мало опасных моментов. На 20 минуте игры Габелко нанес дальний удар, но немножко не докрутил в "девятку" ворот "колосков". Хороший момент имел Васин. Денис классно развернулся в штрафной и принял передачу слева, но сделал лишний финт и потерял шанс пробить с нескольких метров.

В середине тайма серьезно выручил партнеров голкипер "Ворсклы" Резник. Ильин пробил под перекладину уже по пустым воротам, но голкипер успел вернуться и перевел мяч на угловой.

Решающий гол

После перерыва гостям удалось открыть счет в игре. Подопечные Косовского буквально выгрызли мяч в центре поля и развернули стремительную контратаку. На ее острие оказался Козыренко, который элегантно переиграл Волынца – 1:0.

На 79 минуте "земледельцы" могли сравнять счет. Костышин вышел один на один с вратарем "Ворсклы", но Резник вовремя сократил дистанцию ​​и ликвидировал опасность. На 90 минуте Резник ошибся на выходе из ворот, но Лысенко своим шансом не воспользовался. Финальный штурм ворот "Ворсклы" хозяевам поля ничего не дал.

Таким образом, "Ворскла" впервые с 24 августа сумела одержать победу и вышла в 1/4 финала Кубка Украины. Что интересно, последним соперником, которого побеждала "Ворскла", был также "Колос".

Колос – Ворскла видеообзор первого тайма

 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Футбол Кубок Украины Новости Спорта ФК Ворскла ФК Колос
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