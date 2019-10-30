"Ворскла" победила "Колос" в Кубке Украины и прервала серию неудач: видео
Полтавская "Ворскла" смогла прервать семиматчевую серию без побед. В Кубке Украины подопечные Виталия Косовского одолели "Колос".
Колос – Ворскла 0:1
Гол: Козыренко, 68
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В первом тайме команды на двоих создали крайне мало опасных моментов. На 20 минуте игры Габелко нанес дальний удар, но немножко не докрутил в "девятку" ворот "колосков". Хороший момент имел Васин. Денис классно развернулся в штрафной и принял передачу слева, но сделал лишний финт и потерял шанс пробить с нескольких метров.
В середине тайма серьезно выручил партнеров голкипер "Ворсклы" Резник. Ильин пробил под перекладину уже по пустым воротам, но голкипер успел вернуться и перевел мяч на угловой.
Решающий гол
После перерыва гостям удалось открыть счет в игре. Подопечные Косовского буквально выгрызли мяч в центре поля и развернули стремительную контратаку. На ее острие оказался Козыренко, который элегантно переиграл Волынца – 1:0.
На 79 минуте "земледельцы" могли сравнять счет. Костышин вышел один на один с вратарем "Ворсклы", но Резник вовремя сократил дистанцию и ликвидировал опасность. На 90 минуте Резник ошибся на выходе из ворот, но Лысенко своим шансом не воспользовался. Финальный штурм ворот "Ворсклы" хозяевам поля ничего не дал.
Таким образом, "Ворскла" впервые с 24 августа сумела одержать победу и вышла в 1/4 финала Кубка Украины. Что интересно, последним соперником, которого побеждала "Ворскла", был также "Колос".
Колос – Ворскла видеообзор первого тайма