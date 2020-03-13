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"Колос" заплатил немалую сумму "Днепру-1" за поражение прямого конкурента в УПЛ – ТаТоТаке

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Ковалевский "Колос" не пожалел денег, чтобы обеспечить себе место в первой шестерке УПЛ.

Ведущий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников заявил, что накануне матчей прошлого 22 тура УПЛ "Колос" простимулировал "Днепр-1" на матч с "Мариуполем". Речь идет о денежном стимуле.

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"Колос" занес "Днепру-1" 1 миллион гривен за матч с "Мариуполем" – чтобы они не дали "азовцам" победить. С этим команда хорошо справилась,
– сказал журналист.

Напомним, что речь шла о борьбе за попадание в первую шестерку между "Мариуполем" и "Колосом". По итогам 22 тура "Мариуполь" проиграл "Днепру-1" (0:3) и потерял шансы, а "Колос" сохранил прописку в шестерке, несмотря на поражение от "Шахтера" (3:4).

  • Свой ближайший матч в рамках 23 тура УПЛ "Колос" сыграет 14 марта на выезде против "Александрии", начало – в 17:00.
  • "Днепр-1" встретится, опять же, с "Мариуполем" в тот же день, в параллельном домашнем матче.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Мариуполь ФК Днипро-1 ФК Колос
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