Колумбия – Украина: шансы сборной U-20 на победу

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Колумбия U-20 – Украина U-20
Колумбия U-20 – Украина U-20 / Фото из открытых источников

В пятницу, 7 июня, состоится поединок 1/4 финала чемпионата мира U-20, в котором молодежная сборная Украины сразится за выход в полуфинал Мундиаля с командой Колумбии.

Украинцам предстоит сыграть с, возможно, самым грозным соперником на этом турнире. Именно Колумбию многие эксперты и букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния и одним из главных претендентов на трофей.

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Однако, сборной Украины не привыкать играть в статусе аутсайдера. Явным плюсом в такой ситуации является то, что недооценки соперника не должно быть априори. До полуфинала остался один шаг, и если удастся его сделать, то еще минимум два матча на турнире нам предстоит сыграть.

Существенной потерей для Украины будет отсутствие Андрея Лунина, который отбыл в расположение главной национальной команды на матчи отбора Евро-2020.

Футбольный комментатор Роберто Моралес поделился ожиданиями от матча между Украиной и Колумбией.

Соперник команды Александра Петракова не столь грозный, как их национальная сборная. Взрослая Колумбия – это большой потенциал и прекрасный состав, который так и не достиг чего-то значимого. А молодежка выглядит значительно проще. Именно поэтому Украина имеет весьма хорошие шансы на успех.

"Но шанс еще нужно использовать, чтобы не случилось как в 2001-м. Тогда наша сборная имела достаточно хороший состав на молодежном мундиале, уверенно прошла подгруппу, в 1/8 встретилась с, казалось, совсем слабым Парагваем, но именно ему проиграла", – написал Моралес на tribuna.com.

Матч состоится в пятницу, 7 июня. Трансляция будет доступна на канале и сайте UA:Первый. Начало матча в 16:30.

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Сборная Украины по футболу
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