Сторона украинского боксера Василия Ломаченко согласна провести бой с Теофимо Лопесом без зрителей на трибунах. Организатор поединка же ранее заявлял, что поединок должен проходить только в присутствии болельщиков.

Ответ украинской стороны сообщает издание ESPN.

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Заявление украинца

Менеджер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) Эгис Климас заявил, что команда украинского боксера готова провести бой с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) без зрителей на трибунах.

Без разницы. Важно, чтобы Лопес вышел на ринг с Ломаченко,

– сказал Климас.

Добавим, что промоутер боя Боб Арум ранее заявил, что бой между Ломаченко и Лопесом должен проходить только со зрителями из-за больших гонораров боксеров.

По словам промоутера, они будут следить за ситуацией с коронавирусом, чтобы лучше всего организовать безопасность для любителей бокса.

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