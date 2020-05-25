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Команда Милевского в сумасшедшем матче проиграла в финале Кубка Беларуси, украинец травмировался

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БАТЭ – Динамо Брест результат и видео голов
БАТЭ – Динамо Брест результат и видео голов / ФК БАТЭ

БАТЭ победил "Динамо" Брест (1:0) в финале Кубка Беларуси 2019/20. Артем Милевский получил травму и мог заработать пенальти.

БАТЭ – Динамо Брест 1:0

Гол: Волков, 120+1

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В составе "Динамо" с первых минут появились Милевский и Нойок. Артем провел в игре 106 минут и был заменен из-за травмы. В конце первого экстра-тайма защитник БАТЭ Борис Копитович наступил на ногу украинца после приземления. Нойок, в свою очередь, отыграл весь поединок. Что касается Хачериди, то он просидел матч на скамейке запасных.

Судьба трофея решилась на последних секундах дополнительного времени. На 121-й минуте игры угловой у ворот "Динамо" привел к голу Захара Волкова, который и принес победу БАТЭ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Важно! БАТЭ выиграл Кубок Беларуси в четвертый раз, установив рекорд по этому показателю.

После матча сам Милевский рассказал о повреждении: "Пока неизвестно, что за повреждение. Нужно делать МРТ. Пока, похоже, что сильный удар".

БАТЭ – Динамо Брест: главное

  • Четыре дня назад "Динамо" Брест потерпело домашнее поражение от БАТЭ (1:3) в рамках внутреннего первенства.
  • Действующим чемпионом Беларуси является именно брестский коллектив. В новом сезоне "Динамо" идет пока на девятой строчке – после 10 туров в их активе 13 очков.

БАТЭ – Динамо Брест видеообзор матча

 

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
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