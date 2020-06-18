Команда украинца Петряка дожала чемпиона Венгрии и гарантировала себе серебряные награды
В рамках 30 тура чемпионата Венгрии "Фехервар" принимал на домашнем стадионе "Дебрецен". Украинский хавбек Иван Петряк отыграл почти весь поединок и был одним из самых активных на поле.
Команда во главе с Петряком сразу пошла вперед, но никак не могла реализовать хотя бы один момент, пишет 24 канал.
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Важная победа
В течение всего второго тайма "Фехервар" создавал атаки, однако, удачно действовала оборона соперника.
И только в конце встречи удалось реализовать один из многочисленных моментов.
На 82-й минуте результативным ударом отметился Футач. Этот гол стал единственный и решающим во встрече.
Добавим, что украинец Иван Петряк вышел в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте.
- Иван Петряк перешел в "Фехервар" в 2019 году, где смог прочно закрепиться в основном составе.
- За три тура до завершения первенства "Фехервар" гарантировал себе вторую строчку. В их активе 59 очков.
- В прошлом чемпион Венгрии и обладатель Кубка страны "Дебрецен" продолжает находиться в зоне вылета. Команда располагается на 11 строчке турнирной таблицы, в их активе 32 набранных пункта. Ниже "Дебрецена" находится только "Капошвар".