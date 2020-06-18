В рамках 30 тура чемпионата Венгрии "Фехервар" принимал на домашнем стадионе "Дебрецен". Украинский хавбек Иван Петряк отыграл почти весь поединок и был одним из самых активных на поле.

Команда во главе с Петряком сразу пошла вперед, но никак не могла реализовать хотя бы один момент, пишет 24 канал.

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Важная победа

В течение всего второго тайма "Фехервар" создавал атаки, однако, удачно действовала оборона соперника.

И только в конце встречи удалось реализовать один из многочисленных моментов.

На 82-й минуте результативным ударом отметился Футач. Этот гол стал единственный и решающим во встрече.

Добавим, что украинец Иван Петряк вышел в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте.