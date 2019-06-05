Команда Джошуа решила провести бой-реванш против Руиса

Уже бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа проведет бой-реванш против Энди Руиса. Именно он сенсационно выиграл все четыре чемпионских пояса.

Информацию о бое-реванше обнародовал менеджер Джошуа Эдди Хирн. По его словам, такой пункт был прописан в контракте перед предыдущим боем, и они воспользовались этим правом.

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Поединок состоится в ноябре-декабре 2019 года. Однако где именно – пока неизвестно. Среди вероятных мест – Великобритания, где все предыдущие встречи (кроме боя с Руисом) провел Джошуа. Хотя Руис хочет провести бой в Мексике.

Сенсационная победа Руиса над ДжошуаВ субботу, 1 июня, в Нью-Йорке состоялся бой Энтони Джошуа против Энди Руиса. Неожиданную победу одержал Руис техническим нокаутом в седьмом раунде. Перед этим британец четыре раза побывал в нокдауне. Для Энтони это первое поражение в карьере, до этого он победил в 22 боях, в том числе у Владимира Кличко. Энди Руис, несмотря на победу, заработал 5,6 миллиона евро, а Джошуа получил выплату в размере 22,5 миллиона евро.



Хотя в первую очередь Энтони Джошуа должен был драться с Джарреллом Миллером. Но американца поймали на допинге. Поэтому за месяц до боя пришлось провести замену – вместо Миллера против Джошуа вызвался драться Руис.



При этом Усик будет обязательным претендентом на бой с победителем пары Руис–Джошуа при условии победы в дебютном поединке в тяжелом весе.