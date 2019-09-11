Украинские легкоатлетки выиграли 4 медали в матче Европа – США
В Минске завершилась легкоатлетическая матчевая встреча между командами Европы и США.
Соревнования прошли в 37 видах. В каждом виде программы выступили по четыре представителя от Европы и по четыре – от США.
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По итогам турнира команда Европы одержала победу, набрав 724,5 очка, команда США стала второй с результатом 601,5.
Представительницы Украины выиграли четыре награды: две в прыжках в высоту, два – в беге и прыжках в длину.
Юлия Левченко завоевала золото, показав результат 2,02 метра. Она опередила на 4 сантиметра соотечественницу Ирину Геращенко, которая получила серебро. Отметим, что для Левченко это рекордная высота в карьере.
Анна Рыжикова выиграла золото в забеге на 400 м с барьерами. С результатом в 55.32 секунды она опередила швейцарку Леу Шпрунгер на 0,14 сек.
Марина Бех-Романчук стала второй в прыжках в длину с результатом 6.73 м. А Ольга Ляхова выиграла серебряную медаль в забеге на 800м (2.04,90 сек.).
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К слову, легкоатлетический матч Европа – США состоялся впервые, к соревнованиям были включены все дисциплины легкой атлетики на стадионе и смешанные эстафеты. При этом из программы исключили эстафету 4х400м, а беговые дистанции были представлены до 3000м.
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