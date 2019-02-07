Команда Формулы-1 Haas первой представила ливрею новой машины: фото

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Новая ливрея болида Haas
Новая ливрея болида Haas / haasf1team.com

Первой из команд Фомулы-1 ливрею нового болида на сезон 2019 года представила команда Haas. Теперь основными цветами авто стали черный и золотой – цвета нового титульного спонсора команды Rich Energy.

При представлении новой ливреи Haas использовала болид 2018 года. Однако на изображениях на официальном сайте уже было использовано изображение Haas VF-19 – болида, на котором команда будет выступать в новом сезоне. Уже на этих изображениях можно заметить визуальные изменения – упрощенное переднее антикрыло из пяти элементов. Переднее антикрыло стало на 200 миллиметров шире и на 20 миллиметров выше, а заднее – на 100 миллиметров шире и на 20 миллиметров выше.

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Haas заняла пятое место в Кубке конструкторов в 2018-м. Это лучший результат команды, дебютировавшей в Ф1 в 2016-м. В прошлом сезоне команда выступала в цветах Haas Automation: черный, серый и красный.

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К слову, Rich Energy мог стать титульным спонсором Force India. Однако компании не удалось договориться о сотрудничестве. Впоследствии Force India перешла под управление консорциума во главе с Лоуренсом Стролла и сменила название на Racing Point Force India.

Что такое ливрея?Ливрея (фр. Livree – "отправленая", "порученная") – в буржуазных домах и при дворах униформа особого покроя и определенного цвета для лакеев, швейцаров, кучеров и других слуг. В старой Франции – парадная одежда рыцарей и придворных, что означала принадлежность к тому или иному сюзерену. Как в Средневековье, так и в ранние Новые времена в лакеев ливрея часто носила геральдические цвета хозяина.

В транспорте слово "ливрея" обозначает схему раскрашивания транспортного средства и применяется к самолетам, автомобилям, кораблям, поездам и другим видам. Происхождение этого термина можно связать с фактом, что в гербовые цвета нанимателя красилась не только одежда слуг, но и транспортные средства (например, кареты), для удобства эту раскраску могли называть ливреей.

Каждый сезон команды Формулы-1 представляют ливреи своих болидов.

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Теги: Спорт Формула-1 Haas
Источник: 24 Канал
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