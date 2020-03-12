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Команда Формулы-1 McLaren снялась с гран-при Австралии: у их сотрудника обнаружили коронавирус

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Команда Формулы-1 McLaren не выступит на первом гран-при сезона в Австралии. Причиной стал коронавирус, который обнаружили у одного из членов команды.

Информацию об обнаруженном коронавирусе у сотрудника официально подтвердила команда. В сообщении также указано, что по этой причине они не смогут прибыть в Мельбурн и выступить на гран-при Австралии 15 марта.

К слову Коронавирус и спорт – отменены и перенесены события в режиме онлайн

  • Кто именно заразился – в команде не сообщают. Известно лишь то, что после выявления симптомов и положительного результата тестов его поместили на карантин.
  • Выступит команда на следующем Гран-при в Бахрейне – тоже пока не указано. Он состоится через неделю – 22 марта.
  • Уже на 5 апреля запланирован гран-при Вьетнама. Но его проведение под угрозой из-за вспышки коронавируса.
  • 19 апреля должен был состояться Гран-при Китая. Его перенесли на неопределенный срок.

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт McLaren Формула-1
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