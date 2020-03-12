Команда Формулы-1 McLaren снялась с гран-при Австралии: у их сотрудника обнаружили коронавирус
Команда Формулы-1 McLaren не выступит на первом гран-при сезона в Австралии. Причиной стал коронавирус, который обнаружили у одного из членов команды.
Информацию об обнаруженном коронавирусе у сотрудника официально подтвердила команда. В сообщении также указано, что по этой причине они не смогут прибыть в Мельбурн и выступить на гран-при Австралии 15 марта.
К слову Коронавирус и спорт – отменены и перенесены события в режиме онлайн
- Кто именно заразился – в команде не сообщают. Известно лишь то, что после выявления симптомов и положительного результата тестов его поместили на карантин.
- Выступит команда на следующем Гран-при в Бахрейне – тоже пока не указано. Он состоится через неделю – 22 марта.
- Уже на 5 апреля запланирован гран-при Вьетнама. Но его проведение под угрозой из-за вспышки коронавируса.
- 19 апреля должен был состояться Гран-при Китая. Его перенесли на неопределенный срок.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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