Команда Формулы-1 может сменить название в честь бренда одежды

Уже с 2020 года в Формуле-1 может появиться команда, которая будет названа в честь бренда одежды. Команда Toro Rosso планирует изменить название на AlphaTauri.

Toro Rosso является фарм-командой другого представителя Формулы-1 – Red Bull. Обе принадлежат одноименному бренду, а Toro Rosso является итальянским названием "красных быков". Команда была создана в 2006 году на базе другого коллектива Формулы-1 – Minardi. А за Toro Rosso в свое время выступали четырехкратный чемпион Себастьян Феттель и нынешняя звезда Red Bull Макс Ферстаппен.

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И по данному Motorsport.com в 2020 году Toro Rosso планирует изменить название на AlphaTauri. Так называется бренд модной одежды, который также принадлежит Red Bull. Он был основан в 2017 году, и назван в честь звезды в созвездии Тельца.

И стоит отметить, что переименование команды должны согласовать другие участники Формулы-1. И вряд ли с этим будут проблемы. Ведь команды довольно часто меняют названия в честь спонсоров.