Команда Ломаченко ищет украинцу нового соперника

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко не будет драться с Энтони Кроллой в следующем поединке, который запланирован на 12 апреля. Украинский боксер не выйдет в ринги против британца даже в случае срыва объединительного боя с обладателем пояса IBF Ричардом Комми.

Ганский боксер Ричард Комми травмировал руку в поединке за вакантный пояс против россиянина Исы Чаниева. Пока неизвестно, сможет ли Комми провести бой 12 апреля или в ближайшие к этой дате числа. Тренер боксера Андре Розье обеспокоен, что его подопечного могут заставить выйти в ринг с травмой.

Читайте также: Ломаченко надо поспешить, это мой последний год в легком весе, – Лопес обратился к украинцу

Матчмейкеры компании Top Rank уже начали искать Ломаченко другого соперника, которым должен стать обязательный претендент на пояс WBA Кролла, сообщает Boxing Scene.

Проблема в том, что промоутер Ломаченко Боб Арум опасается провала боя Ломаченко – Кролла на американском рынке. Остается возможный вариант победы Эдди Хирна на торгах, которые запланированы на 13 февраля и тогда бой могут перевезти из Лос-Анджелеса.

По информации Boxing Scene, команда украинца хочет провести объединительный бой с Комми, а летом – защита пояса от Кроллы в Британии.

Крайний бой Василий Ломаченко провел 8 декабря в Нью-Йорке. Он разобрался с пуэрториканцем Хосе Педраса и добавил в свою коллекцию титул Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram