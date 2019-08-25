Команда Лунина "Вальядолид" отобрала очки у "Реала" на его поле: видео

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"Реал" не сумел обыграть "Вальядолид"
"Реал" не сумел обыграть "Вальядолид" / twitter.com/realmadrid

Мадридский "Реал" не сумел на своем поле победить "Вальядолид". Именно за этот клуб на правах аренды выступает украинский вратарь Андрей Лунин.

Реал – Вальядолид 1:1

Голы: Бензема, 82 – Серхи Гвардиола, 88

Сам Лунин за матчем наблюдал со скамейки запасных. "Реал" же в то время наседал на ворота его конкурента Масипа. Только в первом тайме "сливочные" нанесли 14 ударов в сторону ворот соперника, и только два из них были в плоскость. Еще восемь ударов команда нанесла во втором тайме. И тоже только дважды пробивала в створ ворот. Один из таких ударов и стал результативным, когда на 82-й минуте отличился Бензема.

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"Вальядолид" за весь матч лишь дважды пробивал в створ ворот (из девяти попыток). И удара Серхи Гвардиолы хватило для того, чтобы забить. В итоге ничья 1:1.

Видеообзор матча Реал – Вальядолид

"Реал" теряет очки на старте чемпионата. У "галактикос" четыре балла. Столько же у "Вальядолида".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Реал Андрей Лунин
Источник: 24 канал
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