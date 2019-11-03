Команда Милевского показывала арбитру игру рукой в штрафной на телефоне: смешное видео

Украинский хавбек "Динамо" Брест Артем Милевский отдал голевую передачу в матче 27-го тура чемпионата Беларуси против "Шахтера" из Солигорска.

Динамо брестское уверенно начало домашний поединок против Шахтера, однако быстрый гол Лаптева после разрезной передачи Артема Милевского остался единственным успехом лидера чемпионата.

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В середине тайма "горняки" смогли отыграться и установили окончательный счет – 1:1. Кроме Милевского, весь матч хозяев провели и два других украинца – Нойок и Хобленко.

Видео ассиста Милевского (смотреть с 1:05)

Также знаковый эпизод в матче случился на 79-й минуте встречи. Арбитр встречи и его помощники не увидели явную игру рукой защитника гостей после удара Михаила Гордийчука.

Футболисты хозяев активно доказывали арбитрам, что пенальти все-таки был. Сергей Кисляк взял мобильный телефон у фотографов и хотел показать видео судье. Но в итоге телефон оказался на газоне, а "Динамо" пришлось довольствоваться угловым ударом.