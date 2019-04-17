Команда непобедимого россиянина требует бой против Ломаченко

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / boxingscene.com

Российский промоутер Владимир Хрюнов, который по информации BoxRec на этот момент не является действующим промоутером, требует от Василия Ломаченко провести немедленный бой с обязательным претендентом из России Романом Андреевым.

В июле 2018 года WBO постановила, что действующий на тот момент чемпион организации в весе до 61,2 кг мексиканский ветеран Раймундо Бельтран обязан дать бой обязательному претенденту Андрееву. Стороны практически договорились о бое, но потом неожиданно россиянин взял самоотвод.

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По словам промоутера Боба Арума (Top Rank Promotions), претенденту сделали операцию по удалению аппендицита и он не смог полноценно готовиться к бою. Вместо Андреева против Бельтрана отбоксировал пуэрториканец Хосе Педраса и отобрал чемпионский титул. В декабре 2018 года Педраса согласился на объединительный бой с Ломаченко и ожидаемую победу праздновал украинец.

Теперь же сторона Андреева требует бой у Ломаченко.

Сейчас занимаюсь тем, что настаиваю на праве Романа Андреева встретиться с Василием Ломаченко. Довольно Василию заниматься фантазией – Майки Гарсия... Роман Андреев с прошлого лета – обязательный претендент по версии WBO. Василий, вот ты или оставь этот пояс, чтобы мы его с кем-то другим разыграли, или немедленно встреться с Романом. Сейчас идет напряженная полемика с WBO и командой Василия Ломаченко,
– цитирует Хрюнова Р-Спорт.

На данный момент свой последний бой Ломаченко провел 12-го апреля и жестко нокаутировал британца Энтони Кролла. После победы над Кроллой Ломаченко вызвал на бой Майки Гарсию.

В то же время промоутер украинца уверен, что Василий проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBC. Но следующий поединок украинца состоится не раньше сентября 2019 года. В бою против Кролла украинец травмировал руку. Сначала было подозрение на перелом. Но впоследствии оказалось, что это лишь вывих. И три недели Ломаченко будет вынужден проходить в гипсе, поэтому сможет боксировать только в сентябре.

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Теги: Спорт Бокс Новости Спорта Василий Ломаченко
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