Команда Red Bull решила поменять пилота посреди сезона Формулы-1

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Алекс Албон
Алекс Албон / twitter.com/redbullracing

Во второй половине сезона за команду Red Bull будет выступать пилот Алекс Албон. Он заменит Пьера Гасли.

При этом сам Алекс Албон первую половину сезона провел в фарм-команде Red Bull – Toro Rosso, в которой получил лишь 16 очков. И именно в Toro Rosso продолжит свою карьеру Пьер Гасли. При этом что за первую половину сезона он получил 63 очка, однако ни разу не поднялся на подиум.

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"У нас есть уникальная возможность подписывать контракты с четырьмя талантливыми гонщиками Формулы 1, которых можно перемещать между главной командой и Toro Rosso. В следующих девяти гонках Red Bull воспользуется услугами Алекса, чтобы решить, кто станет напарником Макса в 2020 году", – говорится в заявлении Red Bull.

Стоит добавить, что сам Ферстаппен пока идет на третьем месте в общем зачете. Он имеет 181 очко, а также две победы в этом сезоне.

Дебютировать за Red Bull Албон сможет уже на гран-при Бельгии, которое состоится 1 сентября.

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Теги: Спорт Toro Rosso Red Bull Пьер Гасли Формула-1
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