Команда Renault странно представила болид Формулы-1 2020 года – фото

Французская команда Формулы-1 Renault официально представила рендеры нового болида, который будет использовать в сезоне-2020 на чемпионате мира.

Фотографии были опубликованы в Twitter команды.

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Машина получила индекс RS20, что является продолжением стандартной линейки индексов болидов французского коллектива в Формуле-1.

The first glimpses of the Renault R.S.20, soon to be driven by the one and only Daniel Ricciardo, and his new exciting team-mate Esteban Ocon!#RSspirit pic.twitter.com/6V38TxVeke — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) February 12, 2020

Интересно, но команда также полностью не раскрыла облик нового болида RS20. Кроме того, что это были лишь компьютерные изображения, однако и они отражали лишь некоторые части машины 2020 года. Скорее всего, саму машину можно будет увидеть только на тестах в Барселоне.

Боевыми пилотами команды будут Даниэль Риккардо, который продолжит выступления за коллектив, и Эстебан Окон, который сменил в коллективе Нико Хюлькенберга. В прошлом сезоне Renault занял пятое место в Кубке конструкторов. При этом в личном зачете Риккардо занял девятое место, а Хюлькенберг стал 14-м.