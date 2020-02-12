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Команда Renault странно представила болид Формулы-1 2020 года – фото

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Болид Renault в 2020 году / Renault Sport

Французская команда Формулы-1 Renault официально представила рендеры нового болида, который будет использовать в сезоне-2020 на чемпионате мира.

Фотографии были опубликованы в Twitter команды.

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Машина получила индекс RS20, что является продолжением стандартной линейки индексов болидов французского коллектива в Формуле-1.

Интересно, но команда также полностью не раскрыла облик нового болида RS20. Кроме того, что это были лишь компьютерные изображения, однако и они отражали лишь некоторые части машины 2020 года. Скорее всего, саму машину можно будет увидеть только на тестах в Барселоне.

Боевыми пилотами команды будут Даниэль Риккардо, который продолжит выступления за коллектив, и Эстебан Окон, который сменил в коллективе Нико Хюлькенберга. В прошлом сезоне Renault занял пятое место в Кубке конструкторов. При этом в личном зачете Риккардо занял девятое место, а Хюлькенберг стал 14-м.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Формула-1 Спорт Renault Renault F1 Team Даниэль Риккардо
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