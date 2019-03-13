Команда Сергея Реброва неожиданно уступила в 1/4 финала Кубка Венгрии

В первом четвертьфинальном матче Кубка Венгрии "Ференцварош", который тренирует украинец Сергей Ребров, уступил "МОЛ-ВиДи" (1:2).

"Ференцварош" – "Види" 1:2

Голы: Горряран, 27 – Юхас, 1, Винисиус, 58

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Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров выпустил в стартовом составе обеих украинцев –Ивана Петряка и Игоря Харатина.

"Ференцварош" пропустил уже на 1 минуте от Юхаса, а еще в первом тайме счет сравнял Горриаран. Победный удар на 58 минуте нанес Винисиус.

К слову, судьба путевки в полуфинал определится в ответном матче, который состоится 4 апреля на поле "ВиДи".

Спорт 24 писал, что "Ференцварош" в 23-м туре чемпионата Венгрии устроил разгром "Диошдьёр" – 7:0.

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