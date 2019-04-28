Команда Сергея Реброва с двумя украинцами стала чемпионом Венгрии

Футбольный клуб "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва досрочно стал чемпионом Венгрии.

Это рекордный 30-й успех команды в чемпионате. Также золотые медали в составе "Фради" выиграли полузащитники Игорь Харатин и Иван Петряк.

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Главный конкурент "Ференцвароша" – "Види" – потерял очки в матче 30 тура против "Академии Пушкаша" (1:1). После этого "Види" потерял все шансы догнать "Ференцварош" (отрыв составляет 10 очков за 3 тура до финиша).

Ребров возглавил венгерский клуб в августе прошлого года. Под его руководством команда провела 31 матч, одержала 21 победу, 6 раз проиграла и четыре раза сыграла вничью. Ранее Ребров возглавлял "Динамо" и "Аль-Ахли".

Петряк выступает за "Ференцварош" на правах аренды. Хавбек "Шахтера" в 27 матчах чемпионата Венгрии забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.

Харатин в конце января перешел в "Ференцварош" из "Зари" за 540 тысяч евро. Тем не менее, Игорь успел активно принять участие в оформлении чемпионства. В 10 матчах Высшей лиги украинец отметился одним голом и отдал три асиста.

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