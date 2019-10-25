Команда украинца Леня победила "Детройт" Михайлюка и другие результаты матчей НБА: видео

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Команда украинца Леня победила "Детройт" Михайлюка и другие результаты матчей НБА: видео

В очередной игровой день регулярного чемпионата НБА состоялось так называемое украинское дерби – "Детройт" Михайлюка принимал "Аталанту" Леня.

Однако в этом матче сыграл только один украинский баскетболист. Лень вышел в стартовой пятерке "Хоукс", а в целом сыграл почти 24 минуты. За это время он набрал 4 очка, сделал 6 подборов и 1 перехват. Его РЕ составила +1.

Взамен Михайлюк, хотя и был в заявке на матч, на площадку так и не вышел.

Матч закончился победой "Аталанты".

Детройт – Аталанта 100:117 (32:38, 31:22, 18:31, 19:26)

Центральным матчем стала игра между "Голден Стэйт" и "Клипперс". В борьбе между претендентами на победу в чемпионате "Клипперс" оказались сильнее. Стефиен Керри набрал 23 очка, реализовав лишь 2 из 11 трехочковых. Зато Кавай Ленард набрал 21 очко.

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Голден Стэйт – Клипперс 122:141 (29:35, 25:30, 33:46, 35:30)

В еще одном матче Яннис Адетокунбо не помог "Хьюстону" победить дома "Милуоки". Несмотря на то, что он оформил трипл-дабл (30 очков, 13 передач и 11 перехватов).

Хьюстон – Милуоки 111:117 (30:23, 36:27, 21:28, 24:39)

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт NBA Святослав Михайлюк Алексей Лень Баскетбол
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