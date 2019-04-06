Команда украинца Леня потерпела разгромное поражение в матче НБА: видео

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень принял участие в матче своей команды против "Орландо" (113:149).

"Орландо" – "Атланта" 149:113 (42:18, 39:30, 32:32, 36:33)

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Лень провел на площадке чуть более 22 минут, за это время набрав 9 очков, сделав 4 подбора и отдав 2 результативные передачи.

Самым результативным игроком "Атланты" в этой встрече стал Трей Янг с 22 очками. В свою очередь, сразу 3 игрока "Мэджик" записали себе в актив по 25 пунктов.

"Орландо" благодаря успеху в матче с "Атлантой" поднялось на шестое место на Востоке. "Хокс" остаются 12 командой в турнирной таблице Восточной конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф. Следующий матч команда проведет против "Милуоки" в ночь на понедельник, 8 апреля.

Видеообзор матча Орландо – Атланта

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