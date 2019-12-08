Команда украинца Шахова пропустила удивительный гол с сорока метров в Серии А: видео

В матче 15-го тура Серии А "Лечче" украинца Евгения Шахова дома сыграл вничью с "Дженоа" – 2:2.

Лечче – Дженоа 2:2

Голы: Фалько, 60, Табанелли, 70-Пандев, 31, Кришито, 45+4

Удаление: Агудело, 69, Пандев, 77 (оба – Дженоа)

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В первом тайме гости дважды забили в ворота соперника. На 31-й минуте 36-летний форвард "Дженоа" Горан Пандев воспользовался ошибкой кипера "Лечче" Габриэла и невероятным ударом издали вывел свою команду вперед. А в компенсированное время все тот же Пандев заработал пенальти, который безупречно реализовал Кришито.

После перерыва Фалько классным дальним ударом отквитал один гол, а потом случилось два удаления у гостей (Пандев и Агудело), между которыми команда украинца сравняла счет благодаря голу Табанеллі. Впрочем, вырвать победу Лечче не удалось – 2:2.

Украинский хавбек Евгений Шахов вышел на поле с первых минут и был заменен уже на исходе часа игры, не отметившись ничем примечательным.

"Лечче" набирает 15 очков и поднимается на 14 строчку в турнирной таблице. "Дженоа" продолжает находиться в зоне вылета Серии А – 18 место и 11 очков. В следующем туре "Лечче" на выезде 14 декабря сыграет против "Брешии", а "Дженоа" в этот же день примет "Сампдорию".