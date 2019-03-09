Команда украинцев Лунина и Кравца вышла на матч в футболках с именами матерей: фото

В субботу, 9 марта, "Леганес" дома принимает "Атлетико", а футболисты команды в честь международного женского дня вышли на поле в футболках с именами своих матерей.

В стартовом составе "Леганеса" вышли украинцы Андрей Лунин и Василий Кравец.

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"Леганес" вышел на матч в футболках с именами матерей // twitter.com/CDLeganes_en

Перед этим поединком главный тренер "Леганесу" Маурисио Пеллегрино выразил слова поддержки Лунину.

К слову, основной вратарь "Леганеса" Иван Куэльяр пропустит этот матч из-за дисквалификации.

Спорт 24 писал, что еще одного украинца в составе "Леганеса" Василия Кравца Whoscored признал одним из лучших игроков поединка против "Леванте".

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