Команда Усика далека от договоренности относительно следующего боя

Инсайдер FOX Sports Майк Коппинджер рассказал о ходе переговоров между командами абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика и российского боксера Александра Поветкина.

По его словам, стороны пока не смогли договориться относительно предстоящего боя.

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Стороны Александра Усика и Александра Поветкина ведут переговоры о поединке 18 мая в Чикаго на DAZN (Сервис потокового видео по подписке, – Спорт24). Но они далеки от сделки сейчас,

– написал он в Twiiter.

"Но есть еще много времени для заключения сделки. Усик ищет возможность дебютировать в супертяжах", – добавил Коппинджер.

SOURCES: Oleksandr Usyk and Alexander Povetkin are in talks for a May 18 fight in Chicago on DAZN, but the sides are far apart at the moment. Still plenty of time to get a deal done, though. Usyk looking to make heavyweight debut — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 2 марта 2019 г.

В то же время промоутер Matchroom Boxing британец Эдди Хирн утверждает, что бой между олимпийскими чемпионами практически согласован. Хирн также заявлял, что бой против россиянина многое скажет о перспективах Усика в супертяжелом весе.

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

Поветкин же осенью 2018 года проиграл Энтони Джошуа. Бой закончился еще в 7-м раунде победой Джошуа.

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