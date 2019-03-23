Команда Усика хочет изменить дату боя из-за поединка другого боксера
Эдди Хирн, сопромоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО), заявил, что, скорее всего, дата предстоящего боя украинца изменится.
Спорт 24 сообщал, что Александр Усик договорился о поединке с камерунцем Карлосом Такамой (36-5-1, 28 КО). Бой должен был состояться 18 мая в Чикаго.
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Сейчас мы играем с идеей провести бой 17 мая, потому что Уайлдер бьется 18 мая и создавать такой конфликт никому не выгодно, ведь мы хотим, чтобы дебют Усика освещался максимально.
"Соглашение с Карлосом Такамой пока не оформлено. Мы находимся на связи с командой Такамы. Мы достигли принципиальной договоренности о проведении боя, но до подписания контракта дело пока не дошло", – заявил Хирн.
Во вторник, 19 марта, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО).
Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.