Команда Вихриста готовит судебный иск к Федерации бокса Украины: детали скандала
Андрей Котельник – менеджер украинского боксера Виктора Вихриста прокомментировал скандал вокруг спортсмена. Вихрист решил перейти в профессионалы, после чего Федерация бокса Украины (ФБУ) дисквалифицировала тренера Александра Ляхового и менеджера Андрея Котельника.
Что известно о скандале
Вихрист официально объявил о переходе в профессионалы 29 января и уже на следующий день получил дебютного соперника. На профессиональном ринге Виктор будет выступать под фамилией Фауст, а родным городом украинца указан немецкий Гамбург.
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После подписания Вихристом контракта с немецкой промоутерской компанией EC Boxing Promotion, ФБУ на три года дисквалифицировала личного тренера Виктора Александра Ляхового и менеджера Андрея Котельника.
Ляхового отстранили от всех видов деятельности в национальных соревнованиях любого возраста, Котельника – от всех официальных мероприятий под эгидой ФБУ.
Также в Кременчуге местные чиновники готовятся отобрать государственную стипендию и квартиру у Вихриста.
Управление молодежи и спорта вынесло на сессию Кременчугского городского совета решение о лишении Вихриста стипендии в размере 6 тысяч гривен в месяц.
Комментарий команды Вихриста
Менеджер Вихриста Андрей Котельник в комментарии "Чемпиону" рассказал о скандале. По его словам, подписание контракта с EC Boxing Promotion было личным решением Вихриста.
Котельник рассказал, что сначала рассматривалась идея, что Вихрист подпишет контракт после Олимпийских игр в Токио.
Но, по словам Котельника, ситуация изменилась после того, как первым номером сборной Украины по боксу стал Цотне Рогава.
Первым номером сборной Украины стал Цотне Рогава, а олимпийские перспективы Виктора остались неопределенными. В этой ситуации и было принято решение подписать контракт с EC Boxing Promotion, предложение которой была максимально конкретным,
– заявил Котельник.
Котельник называет позицию ФБУ популистской, а также заявил, что у него есть финансовые вопросы к организации.
Он рассказал, что перед Европейскими играми в Минске, которые Вихрист выиграл, президент ФБУ Владимир Продивус пообещал победителям турнира призовые в размере 10 тысяч евро.
"Но Виктора после его победы на Европейских играх вместо выплаты призовых заставили участвовать в чемпионате Украины. Вихрист провел изнурительный турнир в столице Беларуси, у него родился сын, но ни один из этих аргументов на руководство ФБУ не действовал. Кстати, призовых за победу в Минске Виктор так и не увидел", – отметил Котельник.
Кроме того, Котельник убеждает, что ФБУ имеет долги перед боксерами и тренерами, которые принимали участие в проекте "Украинские Атаманы".
Также менеджер не понимает, почему ФБУ решило дисквалифицировать тренера Вихриста Александра Ляхового.
Теперь я с юристами готовлю иск в суд на федерацию. Считаю, что сейчас в ФБУ работают популисты и дилетанты. И их время работы подходит к своему логическому завершению,
– резюмировал Котельник.
В Украине хотели ликвидировать профессиональный бокс
Осенью 2019 года в Украине разгорелся скандал из-за того, что ФБУ якобы хотело ликвидировать профессиональный бокс.
Причиной скандала было то, что промоутерские компании подписывают контракты с уже подготовленными боксерами, которые удачно выступают в любителях.
Таким образом, федерация вкладывает государственные деньги в развитие боксеров, которые впоследствии бесплатно достаются промоутерам.
Кто такой спортивный промоутер?Личный менеджер спортсмена, который организует матчи / поединки. Получает часть заработка от события.
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Впоследствии президент ФБУ Владимир Продивус заявил, что ликвидации профессионального бокса как отдельного вида спорта в Украине не будет. Продивус сказал, что журналисты подменяют факты желанием раздуть скандал.