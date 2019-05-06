Команда забросила шайбу, пока вратарь соперника лежал травмированный на льду: видео

В матче НХЛ произошел довольно спорный эпизод. Во время атаки вратарь "Далласа" получил травму, упав на лед. Однако гости продолжили атаку и забросили шайбу в его ворота.

Матч проходил в Далласе. Хозяева были впереди в серии плей-офф НХЛ 3:2. В случае их победы, они бы вышли в полуфинал Кубка Стэнли.

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Ключевым в матче стал эпизод в третьем периоде. На то время "Сент-Луис" был впереди 2:1. Защитник гостей Колтон Парайко мощно пробил по воротам "Далласа". Шайба попала в плечо вратарю Бену Бишопу. После этого хоккеист упал на лед, отбросив клюшку в сторону. Таким образом он сигнализировал, что получил травму. Но хоккеисты "Сент-Луиса" продолжили атаку – Стен сбросил под удар Шварцу и тот отправил ее в ворота соперников. Судьи засчитали взятие ворот. Все это время Бишоп лежал на льду.

Стоит отметить, что хоккеисты "Сент-Луиса" не нарушили правила в этом эпизоде. "Если хоккеист получил травму и не может продолжить игру или добежать до скамейки, чтобы провести замену, матч не будет остановлен, пока команда травмированного игрока не получит шайбу", – говорится в правилах НХЛ.

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Правда есть исключение, когда судья может остановить игру, если хоккеист получил тяжелую травму. Однако после этого эпизода Бишоп продолжил игру. Хотя и с травмированным плечом. Но пропустив еще одну шайбу за минуту, голкипер покинул площадку.

Теперь счет в серии между "Далласом" и "Сент-Луисом" стал 3:3. Следующий матч состоится уже в Сент-Луисе.