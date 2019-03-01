Команда Зинченко подписала контракт с Puma: в сеть просочились фото новой формы

Английский клуб "Манчестер Сити", где выступает украинец Александр Зинченко, нашел замену компании Nike, которая поставляет команде форму в текущем сезоне. С 1 июля 2019 года сотрудничать с английским клубом будет Puma.

Соглашение рассчитано на 10 лет. За этот срок владельцы "Сити" получат около 760 млн евро.

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В европейских футбольных лигах более выгодным является только партнерство "Барселоны" контракт с Nike и "Манчестер Юнайтед" с Adidas.

Образцы формы от Puma на следующий сезон уже представлены в соцсетях.

Также фирма имеет индивидуальные контракты с футболистами "Манчестер Сити": Давидом Сильвой, Серхио Агуэро и Венсаном Компани. Вскоре к ним могут присоединиться Кевин Де Брюйне и Лерой Сане.

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