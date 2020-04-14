Команду Шевченко можем не увидеть: матчи сборных не начнутся раньше 2021 года

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни поделился мнением о возможных сроках возобновления международных матчей, которые приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Монтальяни не исключает, что матчи национальных сборных команд придется отложить до следующего года.

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Думаю, что национальные чемпионаты – это приоритет. Сентябрьские матчи сборных все еще в планах, но сейчас сложно сказать, как будет развиваться ситуация. Не исключено, что мы столкнемся с проблемами пересечения государственных границ.

Я уверен, что до марта 2021 года все точно будет в порядке, и сборные начнут играть. Наш приоритет – помочь национальным чемпионатам. А потом уже посмотрим на наши события,

– сказал Монтальяни.

Ранее УЕФА объявил о переносе запланированных на июнь матчах национальных сборных, в том числе плей-офф Евро-2020.

Из-за пандемии коронавируса в мире пришлось остановить практически все спортивные мероприятия. После завершения карантина нужно будет время, чтобы доиграть сезон, поэтому окна для сборных вряд ли удастся найти.

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