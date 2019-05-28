Комики – это очень мудрые люди, – экс-тренер сборной Украины о Зеленском

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Рауль Рианчо
Рауль Рианчо / 1927.kiev.ua

Бывший ассистент главного тренера национальной сборной Украины Рауль Рианчо поделился своим мнением о новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском.

Об этом он рассказал в интервью Tribuna.com.ua.

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"Читал заявление нового президента Украины. Он сказал, что делал все, чтобы украинцы смеялись, а теперь будет делать все, чтобы вы не плакали. Мне очень понравилось. Это мудрое заявление. Думаю, это было сказано от чистого сердца. Не знаю, сможет ли он что-то изменить в системе. Но он чувак с яйцами", – заявил Рианчо.

Из того, что я прочитал, он имеет очень четкое представление о состоянии страны. Поэтому люди и голосовали за него. 73% – это очень большой кредит доверия. Плюс демократии в том, что если через 5 лет что-то будет не так, то люди выберут другого. Комики – это очень мудрые люди, а юмор – это показатель ума.

Напомним, в мае 2018 года Рауль Рианчо покинул тренерский штаб сборной Украины и присоединился к московскому "Спартаку". Там он был помощником у итальянца Массимо Карреры. Однако из-за неудачных результатов российской команды, тренера уволили.

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Теги: Спорт Новости Спорта Сборная Украины по футболу Футбол Владимир Зеленский
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